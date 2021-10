Riccardo Piatti n’est du genre à s’enflammer.

Alors que son poulain, Jannik Sinner, vient de décro­cher son cinquième titre en carrière ce week‐end à Sofia à seule­ment 20 ans, l’en­traî­neur italien a tenu à rela­ti­viser ces succès.

« Je me fâche quand on dit que Sinner est prédes­tiné. Non, il est prédes­tiné au travail. A Sofia tous les jours, avant le match, il travaillait athlé­ti­que­ment. Après le match, il est retourné sur le terrain pour travailler tech­ni­que­ment au service et à la volée », a lancé un Riccardo offensif qui tient à protéger son joueur face à la montée de louanges.