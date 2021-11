Ricardo Piatti a donne un bel entre­tien au quoti­dien italien Corriere Della Sera.

Le coach actuel de Sinner est revenu sur sa sépa­ra­tion avec Novak Djokovic en 2005. Il en profite pour faire une révé­la­tion qui risque de faire du bruit dans les médias et dans la famille du tennis.

« Je ne regrette pas mettre séparer de Novak. En fait, dès le début, j’ai conseillé à sa famille de l’en­voyer chez l’oph­tal­mo­lo­giste et ils ont décou­vert qu’il avait deux diop­tries de moins. J’avais remarqué que lors­qu’il frap­pait la balle, il plis­sait ses yeux. Son père exigeait de moi un dévoue­ment absolu pour son fils. De mon côté, je ne pouvais pas me séparer de mon académie et de mes étudiants. Je suis fidèle à mes garçons. A cette époque aussi, il y avait un problème autour de la présence d’Ivan Ljubicic à mes côtés. On le sait Ivan est croate d’ori­gine bosniaque. Djokovic est serbe. La guerre dans les Balkans venait de se terminer et il y avait encore des diver­gences entre les deux pays. Pour toutes ses raisons, avec le recul, je me dis que j’ai pris la bonne déci­sion. Mon rêve main­te­nant est de gagner un Grand Chelem avec Jannik »