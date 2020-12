Révélation incontestée de l’année 2020, Jannik Sinner, 19 ans et 37e mondial, est entraîné par le très respecté coach italien, Riccardo Piatti. Ce dernier s’est d’ailleurs exprimé au sujet de son joueur pour Sky Sport : « Pour moi, Jannik Sinner est ce que j’appelle le joueur de tennis normal. Il vit et a grandi de façon normale. Ce sont les autres qui sont « compliqués « . Et c’est donc difficile de les prendre comme exemple », a déclaré l’entraîneur qui est resté assez énigmatique. Certainement une façon de louer la gentillesse et la simplicité de son « poulain ».

