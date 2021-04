Interrogé par l’ATP, l’en­traî­neur de Jannik Sinner, Riccardo Piatti, a rappelé toute l’im­por­tance de ces jours d’en­traî­ne­ment avec Rafael Nadal à Adélaïde avant l’ATP Cup et l’Open d’Australie. Le Majorquin semble être LA source d’ins­pi­ra­tion dans le clan italien.

« Bien sûr, j’étais très heureux, car vous devez vivre avec ces gars‐là pour comprendre. Ces gars sont assez simples et concen­trés sur ce qu’ils font et Jannik aime [ça]. Il est assez simi­laire à Rafa. La seule diffé­rence est qu’il a remporté 20 chelems. Petite diffé­rence, a ironisé le coach italien. Je pense que ces 14 jours pour Jannik ont ​​été parfaits pour comprendre l’es­prit de Rafa »

Piatti voit très grand pour son poulain, à hauteur du Big 3…

« Quand Roger Federer a remporté Milan la première fois (en 2001), ce n’est pas le Roger Federer qui joue main­te­nant et c’est la même chose pour Djokovic et Rafa. Ils s’amé­liorent beau­coup et ils changent beau­coup. Je pense que Jannik a ce genre de poten­tiel. »