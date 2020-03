A seulement 18 ans, Jannik Sinner (73e) sait déjà bien ce qu’il veut. Le prodige italien a disputé les quarts de finale de l’ATP 500 de Rotterdam en début d’année et dans un entretien accordé au site de l’ATP, Riccardo Piatti, se confie sur son état d’esprit. « La mentalité de Jannik est comme le sport, il aime le sport. J’aime mon travail et je le fais depuis 40 ans. Lui, il est pareil, raconte le célèbre et réputé entraîneur transalpin. Il aime son sport, il veut être le meilleur, il veut s’améliorer et il fait tout pour ça. Il regarde beaucoup de matchs, il s’entraîne énormément et pas parce qu’il est obligé de le faire, car il sait ce qu’il veut. C’est facile de consacrer sa vie pour ça pendant un ou deux ans, alors j’essaie de lui dire qu’il doit la consacrer au sport pendant 15 ans. »

Crédit photo : Open Sud de France