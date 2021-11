Au cours d’une inter­view accordée à nos confrères italiens du Corriere Della Sera, Riccardo Piatti, l’ac­tuel entraî­neur de Jannik Sinner et consi­déré comme l’un des meilleurs entraî­neurs au monde, s’est exprimé sur l’après Big 3. Et s’il n’est pas inquiet concer­nant la prochaine géné­ra­tion de joueurs, il est en revanche plus soucieux sur la préser­va­tion du tennis et de ses règles fondamentales.

« Après l’ère de Federer, Nadal et Djokovic, il y aura d’autres joueurs de tennis qui mène­ront une nouvelle ère. Il suffit de préserver l’es­prit du jeu sans modi­fi­ca­tion absurde des règles. Nous avons déjà eu des moments comme celui‐ci. Je me souviens encore de la retraite de joueurs comme McEnroe, Borg ou Sampras. Le tennis est plus fort que n’im­porte quel joueur individuel. »