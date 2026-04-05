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Piatti très cash avec Alcaraz : « Avec Ferrero, il n’au­rait peut‐être pas acheté un yacht à 9 millions de dollars. Nadal aussi en voulait un mais son oncle Toni lui a dit qu’il pouvait oublier ça »

Par
Thomas S
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Alors que le Masters 1000 de Monte‐Carlo débute ce dimanche avec la présence de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, les deux meilleurs joueurs du monde, Riccardo Piatti, ex‐coach de l’Italien, a accordé une inter­view au quoti­dien, Corriere della Sera.

Notamment inter­rogé sur la situa­tion d’Alcaraz, séparé de Juan Carlos Ferrero depuis décembre dernier et désor­mais coaché par Samuel Lopez et par son propre frère, Alvaro, le tech­ni­cien n’a pas fait dans la langue de bois, expli­quant que le dernier achat de luxe réalisé par l’Espagnol n’au­rait pas été permis par son ancien mentor. 

« Je pense qu’il n’y aura pas de chan­ge­ment dans l’immédiat. D’abord, il n’est pas facile de trouver un super entraî­neur pour Alcaraz : j’apprécie beau­coup Moya. Et puis parce qu’il est entouré de gens qui le laissent faire ce qu’il veut. Par exemple, avec Ferrero, il n’aurait peut‐être pas acheté un yacht à 9 millions de dollars. Nadal aussi, à un moment donné, voulait un yacht, mais son oncle Toni lui a dit qu’il pouvait oublier ça : il devait jouer au tennis. C’est une distrac­tion. Combien de fois par an va‐t‐il s’en servir ? Je ne sais pas. »

Publié le dimanche 5 avril 2026 à 13:13

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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