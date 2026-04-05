Alors que le Masters 1000 de Monte‐Carlo débute ce dimanche avec la présence de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, les deux meilleurs joueurs du monde, Riccardo Piatti, ex‐coach de l’Italien, a accordé une interview au quotidien, Corriere della Sera.
Notamment interrogé sur la situation d’Alcaraz, séparé de Juan Carlos Ferrero depuis décembre dernier et désormais coaché par Samuel Lopez et par son propre frère, Alvaro, le technicien n’a pas fait dans la langue de bois, expliquant que le dernier achat de luxe réalisé par l’Espagnol n’aurait pas été permis par son ancien mentor.
« Je pense qu’il n’y aura pas de changement dans l’immédiat. D’abord, il n’est pas facile de trouver un super entraîneur pour Alcaraz : j’apprécie beaucoup Moya. Et puis parce qu’il est entouré de gens qui le laissent faire ce qu’il veut. Par exemple, avec Ferrero, il n’aurait peut‐être pas acheté un yacht à 9 millions de dollars. Nadal aussi, à un moment donné, voulait un yacht, mais son oncle Toni lui a dit qu’il pouvait oublier ça : il devait jouer au tennis. C’est une distraction. Combien de fois par an va‐t‐il s’en servir ? Je ne sais pas. »
Publié le dimanche 5 avril 2026 à 13:13