Ancien coach de Sébastien Grosjean mais aussi de Gaël Monfils, Pier Gauthier fait partie de notre casting des spécia­listes choisis pour évoquer le cas Nadal dans le dernier numéro de notre maga­zine sorti cette semaine dans notre réseau. Avec lui, on est revenu sur le fait que la légende sur terre battue n’avait jamais eu de prépa­ra­teur mental, une situa­tion qu’il explique facilement.

« En réalité, il n’y a pas forcé­ment besoin d’un prépa­ra­teur mental pour être fort dans ce domaine. Je prends souvent l’exemple de Rafa et [Roger] Federer, car les gens pensent parfois que le mental est inné, que cela vient dès la nais­sance. Je ne crois pas à cette théorie. Rafa a grandi dans un envi­ron­ne­ment très propice avec Toni et son autre oncle qui jouait au foot­ball à Barcelone. Donc le mental se travaille. Mais Federer est un contre‐exemple. Il a failli arrêter de jouer, car il ne parve­nait pas à se contenir et à avoir une atti­tude cohé­rente. Pour éviter de passer à côté d’une grande carrière, il a entre­pris un travail au niveau mental et une fois que cela a été intégré dans son approche de la perfor­mance, il n’a plus eu besoin de ce soutien. »

=> L’intégralité de l’in­ter­ven­tion de Pier Gauthier est à lire dans le numéro 88 de We Love Tennis Magazine.