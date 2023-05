Nous avons choisi trois témoins dans notre numéro 85 de We Love Tennis Magazine pour décrypter le phéno­mène Carlos Alcaraz : Jean‐René Lisnard, Philippe Weiss et donc Pierre Bayssat, qui a été le direc­teur de la marque Tecnifibre.

Pour Pierre, Carlos n’est pas le résultat ou une consé­quence du fameux « Big 3 », c’est plutôt le fruit d’une culture.



« Pour moi, Carlos Alcaraz est plutôt le fruit de la culture espa­gnole du tennis. Depuis que j’ob­serve les Espagnols, j’y vois du respect pour le coach, le jeu, et l’adversaire. Quand ils bossent, ils ne font pas semblant. J’ai vu une statis­tique qui m’a frappé. Sur les 50 meilleurs relan­ceurs de tous les temps, il y a 12 espa­gnols et un seul fran­çais (Fabrice Santoro, ndlr). Défendre son terrain, être dur à battre, c’est déjà une qualité première, Carlos a tout ça. L’Espagne a eu des géné­ra­tions de joueurs qui incarnent cet état d’esprit sur le court. Je peux citer Corretja, Moya, Ferrero, Costa, Bruguera, il y en a telle­ment. Pour moi, si on doit voir d’où vient Carlos c’est dans cette culture espa­gnole du combat, dans l’entourage des joueurs espa­gnols où les anciens cham­pions sont très présents et font souvent un travail fantas­tique. Carlos c’est l’héritier avec en plus des capa­cités à venir vers l’avant avec un jeu au filet que n’avait pas Nadal. Ce dont je suis sur c’est que l’on va voir du grand tennis sur les prochaines années. »