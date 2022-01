Le joueur alsa­cien s’est exprimé dans les colonnes de l’Equipe sur sa situa­tion de « non vacciné ». On sent Pierre‐Hugues Herbert très marqué, et surtout inquiet concer­nant son avenir, voir celui de la société qui est entrain de se construire.

« J’estime que j’ai encore le droit de ne pas être vacciné. Mais c’est sûr que je ne sais pas pendant encore combien de temps je vais pouvoir tenir la vie que je mène aujourd’hui. Le nouveau projet de loi en France du gouver­ne­ment (sur le passe vaccinal) a complè­te­ment impacté ma semaine d’en­traî­ne­ment. J’étais à l’en­traî­ne­ment avec mon kiné, mon prépa­ra­teur physique, mon coach tennis, et je me posais la ques­tion : « Pourquoi tu t’en­traînes, en fait ? Pour quels objectifs ? »