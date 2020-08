Dans les colonnes de l’Equipe, l’Alsacien a tiré un bilan positif de sa rentrée à Prague même s’il a été battu en demi-finale. Son choix de rester en Europe surtout pour ne pas manquer l’accouchement de sa femme a été le bon d’autant qu’il a été vraiment heurté par ce qu’il s’est passé pour ses collègues Hugo Dellien et Guido Pella : « Je vois les images. J’aurais été content d’aller jouer là-bas s’il n’y avait pas eu cet heureux événement à venir. Mais aujourd’hui, je suis surtout très heureux d’être resté en Europe quand on voit ce qui arrive à Pella, Dellien et leur préparateur (ce dernier a été testé positif et les deux joueurs sont en quarantaine)… C’était typiquement cette situation que je voulais éviter et je ne pense pas que ce seront les seuls à connaître ça »

L’interview dans son intégralité est disponible sur le site de l’Equipe.