P2H nous a accordé un long entre­tien qui sera dispo­nible dans le prochain numéro de notre maga­zine qui va sortir début mai avant Roland‐Garros. Nous vous avons sélec­tionné un extrait où l’Alsacien, comme Nole, explique que sa posi­tion ne chan­gera pas vis‐à‐vis du vaccin et qu’il assume son choix.

« Je sais que comme Djokovic je n’ai pas pris le chemin le plus facile. Cette posi­tion est diffi­cile à tenir et j’en ai encore payé le prix car je n’ai pas pu aller aux Etats‐Unis. Ce début de saison a été intense car au final on a perdu beau­coup d’énergie. J’ai l’im­pres­sion de subir cette situa­tion après c’est comme ça. Donc je dois m’adapter, de faire du mieux que je peux dans ces condi­tions. À un moment, d’une certaine manière, on ne nous a pas laissé la liberté de penser, de prendre les déci­sions qui nous semblent les bonnes pour notre corps, de s’in­former comme on le voulait. Donc, pour moi, toutes ces valeurs que je défen­dais étaient plus fortes que d’aller en Australie. »