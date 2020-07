L’Alsacien Pierre-Hugues Herbert s’est exprimé sur le média suisse AZ. Quand nous l’avions eu il y a quelques semaines lors du zoom organisé par les Internationaux de Strasbourg, il n’avait pas encore pris sa décision concernant l’US Open, maintenant c’est chose faite : « J’ai réfléchi et j’irai à l’US Open car je dois faire mon métier et donc gagner de l’argent et que je donne du bonheur aux gens qui seront devant leur télévision. Je n’ai qu’un seul réel souci c’est de rater la naissance de mon fils. »

Dans cet entretien, il revient aussi sur l’affaire de l’Adria Tour et prend lui aussi la défense de Novak Djokovic : « Comme tout le monde j’étais content de voir du tennis avec des spectateurs. Cela devrait être une fête, cela s’est transformé en cauchemar. Après on ne peut pas reprocher à Novak Djokovic d’avoir beaucoup d’idées et de faire des choses pour le tennis. Il est clair que tout le monde n’aime pas ça, que ça dérange, mais la vérité est qu’il passe beaucoup de temps à penser au tennis et à nous, les joueurs. C’est pourquoi je le défends. »