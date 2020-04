Interrogé par Emilie Loit pour le compte de la série de la FFT Home of Tennis, l’Alsacien a comme d’habitude expliqué avec précision son confinement. « A vrai dire, il y des moments qui sont compliqués, car c’est vrai que c’est très inhabituel pour nous ce type de période où l’on fait du surplace. On est toujours dans l’action, on prend un avion, on revient, on se pose deux jours, puis l’on repart un mois pour une tournée. Il y a des jours où je suis totalement inefficace même si depuis deux semaines je trouve que j’ai enfin trouvé un vrai bon rythme de travail, où mes séances de physique sont complètes et productives »

🏠🎾 Dans ce nouveau numéro de #Home Tennis, @p2hugz nous raconte son confinement.

Une interview qui parle de musique ! 🎸 pic.twitter.com/Aizoc1kvFf — FFT (@FFTennis) April 23, 2020