France-Inter consacre une enquête autour de la notion de huis-clos qui s’est installée sur le circuit du tennis. Pour établir un bilan et se projeter, France Inter est allé questionner Jean-François Caujolle, directeur de l’Open 13, Gérard Tsobanian, directeur du masters1000 de Madrid et aussi agent de Lucas Pouille, mais aussi l’Alsacien Pierre-Hugues Herbert. Pour l’instant le calendrier 2021 n’existe pas et la notion de la présence ou non du public est aussi une autre inconnue. En revanche, il existe une certitude celle d’un Prize money en baisse, une situation que les joueurs doivent accepter selon P2H : »On n’est pas bêtes. On préfère jouer un tournoi et retravailler, avec moins de prize money, que de ne pas jouer du tout. Je pense que les joueurs vont continuer à faire cet effort, mais il faut arriver à trouver un équilibre entre des tournois et des joueurs ». Si P2H semble serein sur l’idée d’un nouveau équilibre économique, il est plutôt inquiet sur l’organisation du début de la saison 2021 : « C’est la première fois qu’on n’a pas les infos, pas de calendrier, beaucoup d’inconnues et qu’on commence pourtant à préparer la saison »