Jannik Sinner a décidé de faire l’im­passe sur les phases finales de la Coupe Davis qui se dérou­le­ront chez lui, à Bologne, alors que l’Italie est double tenante du titre.

Une déci­sion prise pour se préserver physi­que­ment. Cette expli­ca­tion n’est pas vrai­ment acceptée par l’an­cien cham­pion, Nicola Pietrangeli, qui ne s’est pas gêné pour le dire.

« C’est un véri­table camou­flet pour le sport italien. Je ne comprends pas quand il dit que cela a été un choix diffi­cile, nous parlons de jouer au tennis, pas d’aller à la guerre. Quand il s’agit de la Coupe Davis, c’est le summum, l’ob­jectif de tout sportif est de porter le maillot bleu. Malheureusement, je sais que je parle d’une autre époque. Je vois que le monde d’au­jourd’hui est guidé par l’argent et que le cœur est mis de côté. »