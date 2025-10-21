Jannik Sinner a décidé de faire l’impasse sur les phases finales de la Coupe Davis qui se dérouleront chez lui, à Bologne, alors que l’Italie est double tenante du titre.
Une décision prise pour se préserver physiquement. Cette explication n’est pas vraiment acceptée par l’ancien champion, Nicola Pietrangeli, qui ne s’est pas gêné pour le dire.
« C’est un véritable camouflet pour le sport italien. Je ne comprends pas quand il dit que cela a été un choix difficile, nous parlons de jouer au tennis, pas d’aller à la guerre. Quand il s’agit de la Coupe Davis, c’est le summum, l’objectif de tout sportif est de porter le maillot bleu. Malheureusement, je sais que je parle d’une autre époque. Je vois que le monde d’aujourd’hui est guidé par l’argent et que le cœur est mis de côté. »
Publié le mardi 21 octobre 2025 à 08:45