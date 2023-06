Alors que Matteo Berrettini vit une période très compli­quée et qu’il a quitté le court en larmes lors de son dernier match contre Lorenzo Sonego à Stuttgart, son légen­daire compa­triote Nicola Pietrangeli ne l’a pas épargné lors d’une inter­view accordée à Notizie.com.

« Mais quels conseils ! Berrettini a 25 ans (27 en réalité, ndlr) . Il est beau, il est riche, il est célèbre. Mais qu’attend‐il de plus de la vie ? Il ne se rend pas compte de la chance qu’il a. Il gagne des millions et gaspille tout. Honnêtement, je ne le plains pas du tout. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Pour l’amour du ciel, je crois que personne ne le sait vrai­ment. Le problème, comme je l’ai dit, c’est que nous ne saurons jamais avec certi­tude ce qui lui arrive. Nous pouvons tous penser une chose, qui n’a peut‐être rien à voir avec la réalité. Ce n’est pas un moment facile pour lui et j’es­père qu’il pourra s’en sortir rapi­de­ment », a lâché le double vain­queur de Roland‐Garros (1959 et 1960).