L’ancien double lauréat à Roland‐Garros et compa­triote de Jannik Sinner, Nicola Pietrangeli, a fait une remarque inté­res­sante sur l’af­faire qui secoue le monde du tennis depuis mardi soir.

« Ce que je ne comprends pas, c’est que si Jannik Sinner est inno­cent, pour­quoi s’est‐il vu retirer les points et l’argent qu’il avait gagnés à Indian Wells. Je suis sûr qu’il l’est et, à sa place, j’au­rais fait appel pour que les points et l’argent qu’il a gagnés dans le tournoi cali­for­nien lui soient rendus. Ce Tribunal indé­pen­dant ne me convainc pas beau­coup, c’est une déci­sion qui laisse planer le doute. Je pense que Jannik a décidé de ne pas faire appel parce que ses avocats le lui ont conseillé, mais si cela m’était arrivé, je n’au­rais pas accepté cette déci­sion en demi‐teinte. Si je suis inno­cent, je veux les points et l’argent auxquels j’ai droit », a lâché l’Italien de 90 ans dans des propos accordés à Sportface.it.

Le numéro 1 mondial donnera peut‐être une expli­ca­tion avant l’US Open qui débute dans quelques jours (26 août au 8 septembre).