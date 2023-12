Souvent critique envers ses jeunes compa­triotes Jannik Sinner et surtout Matteo Berrettini, la légende du tennis italien Nicola Pietrangeli a calmé le jeu dans des propos rapportés par le Corrierre dello Sport.

« Sinner ? Un phéno­mène. Je n’en veux pas à ces joueurs. Il n’y a pas non plus de quoi être envieux parce que Berrettini a battu un de mes records, après 61 ans. Je n’ai jamais dit que j’étais meilleur qu’eux », a déclaré le double vain­queur de Roland‐Garros (1959 et 1960), aujourd’hui âgé de 90 ans.