Pietrangeli sur Musetti : « C’est selon moi le joueur italien qui joue le mieux. Il est très technique et joue avec moins de puissance, ce qui le rend différent des autres et rappelle les joueurs de mon époque »

Double vain­queur de Roland‐Garros (1959 et 1960) et person­nage impor­tant du tennis italien, Nicola Pietrangeli a été inter­rogé par l’ANSA sur le premier sacre en carrière de son jeune compa­triote Lorenzo Musetti à Hambourg.

« J’ai appelé Musetti pour lui faire mes compli­ments. Il me rappelle les anciens joueurs et il n’y a pas de limites à ce qu’il peut faire. J’ai dû lui dire bravo 10 fois. Il a été fantas­tique. Il a joué comme un cham­pion. À mon avis, c’est l’Italien (de la géné­ra­tion actuelle) qui joue le meilleur tennis. Je l’aime beau­coup parce qu’il est très tech­nique et joue moins avec la puis­sance, ce qui le rend diffé­rent des autres et rappelle les joueurs de mon époque. Fantastique. »