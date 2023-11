Comme d’ha­bi­tude Pilic envoie du « bois ». Dans une inter­view accordée à Kurir, l’an­cien entrai­neur du Serbe a décidé de se payer « Jimbo ».

On le sait Novak Djokovic, titré 98 fois, va cher­cher à prendra la première place de Jimmy Connors qui a soulevé 109 trophées dans sa carrière.

Selon Pilic, on ne peut pas comparer les époques.

« Ce record n’est pas très impor­tant pour moi, ce n’est pas quelque chose d’amu­sant pour moi. Je connais Connors et je l’ai battu une fois à Philadelphie, mais il a remporté 90 % de ses titres dans la série 250 en Amérique. Le niveau du tennis à l’époque et aujourd’hui n’est pas du tout compa­rable. Le tennis est très diffé­rent, les temps ont changé, mais ce qui est très parlant, c’est que Novak est le meilleur dans les six caté­go­ries qui comptent, et c’est ce que l’on voit, les chiffres disent tout ».