Dans des propos accordés au site serbe Kurir, l’an­cien entraî­neur de Novak Djokovic, Nikola Pilic, a révélé le plus grand désir du Serbe pour sa fin de carrière avant d’évo­quer les plus grands records dans le tennis.

« Les deux records qui méritent le plus de respect dans le tennis sont les 14 titres de Nadal à Roland‐Garros et les 400 semaines (389 exac­te­ment, ndlr) de Novak en tête du clas­se­ment ATP. Les tour­nois du Grand Chelem sont aussi ce qui compte le plus pour Nole et, comme il l’a fait ces deux dernières années, il prendra soin de lui et ajus­tera sa forme pour ces tour­nois les plus importants. »