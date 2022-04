Lors d’une inter­view exclu­sive accordée à nos confères italiens de Ubitennis, Nikola Pilic est revenu sur ses années au chevet de Novak Djokovic.

« Novak Djokovic est un joueur formi­dable. Pour l’ins­tant, je ne peux pas dire s’il est numéro un, trois, onze ou dix‐sept, mais c’est défi­ni­ti­ve­ment un joueur spécial. J’ai vu en lui une compo­sante que je n’avais jamais vue chez d’autres joueurs de ma vie, et j’ai côtoyé Boris Becker, Michael Stich ou Goran Ivanisevic. Novak, cepen­dant, avait quelque chose de plus que les autres. Il a toujours eu une forme physique qui lui permet­tait de rester six heures sur le terrain sans se fati­guer : c’est incroyable. »