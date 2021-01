Quand Niki Cilic répond aux médias, il ne mâche pas ses mots. Cela a encore été le cas pour un média serbe dernièrement. Interrogé sur le cas Federer après son forfait à l’Open d’Australie, Niki Pilic en tire une conclusion majeure : « Il m’est difficile d’imaginer Roger Federer gagner un ou deux autres tournois du Grand Chelem. Je ne dis pas qu’il ne peut pas, mais ce sera très difficile. Voyez-vous, il y a maintenant, en plus de deux grands que sont Novak et Rafa, une constellation de jeunes joueurs qui sont performants : Zverev, Medvedev, Thiem. De plus, il a également 39 ans. A mon avis, la course au GOAT est réduite à deux noms, il faut s’y habituer maintenant«

Federer polako posustaje, pa se trka za najboljeg tenisera svih vremena svela na dva imena – Novaka Đokovića i Rafaela Nadala, kaže jedan od najvećih umova belog sportahttps://t.co/W2IbgsXm6y — Objektiv (@Objektiv_News) December 31, 2020