L’ancien 12e mondial, Nikola Pilic, a lui aussi été exclu de Wimbledon. C’était en 1973, après qu’il ait décidé de ne pas parti­ciper à une rencontre de Coupe Davis avec la Yougoslavie. 81 des meilleurs joueurs mondiaux avaient alors décidé de boycotter le tournoi londonien.

Dans un entre­tien accordé à Ubitennis, le Croate critique la déci­sion du gouver­ne­ment britan­nique, et parle d’une possible mobi­li­sa­tion géné­rale, comme ce fut le cas il y a 49 ans pour le soutenir.

« Boris Johnson est fou ! Rublev et Medvedev n’ont rien à voir avec Poutine, ils veulent juste jouer au tennis comme tout le monde. La poli­tique s’est trop immiscée dans le sport et je pense que cette situa­tion pour­rait être très simi­laire à celle de 1973. Je veux dire, quel­qu’un pour­rait dire : « Si ces joueurs de tennis ne jouent pas, nous ne jouons pas non plus ! » et je serais alors curieux de voir quelle serait la réac­tion de Wimbledon. »