Nikola Pilic n’a jamais sa langue dans sa poche d’au­tant plus lors­qu’il s’agit de Novak Djokovic.

L’ancien 12e joueur mondial en simple et capi­taine de l’équipe serbe victo­rieuse de la Coupe Davis en 2010 est revenu sur la prise de parole du numéro 1 mondial affir­mant qu’il était prêt à renoncer à la gloire pour défendre ses prin­cipes. Une bonne occa­sion pour l’en­traî­neur de croate de s’en prendre aux médias occidentaux.

« Si sa posi­tion vacci­nale est si ferme et qu’il rate les Grands Chelems, c’est son droit de le faire. Il est le GOAT, et les médias occi­den­taux aime­raient qu’il ne joue pas les plus grands tour­nois en 2022. J’ai une vaste expé­rience dans le sport, je sais comment fonc­tionnent les médias en Occident. Novak est une pierre dans leur chaus­sure, ils ne l’ont jamais soutenu comme ils l’ont fait avec Federer et Nadal. Même s’il rate tous les Grands Chelems cette année, Novak a un mental incroyable, il sera le même Novak Djokovic en 2023 égale­ment. C’est un person­nage et un esprit spécifique. »