Interrogé par nos confrères de L’Équipe sur les consé­quences de la sépa­ra­tion entre Novak Djokovic et son entraî­neur depuis 2019, Goran Ivanisevic, Cédric Pioline, après avoir déjà fait part d’un senti­ment étrange sur ce timing de cette annonce, s’in­ter­roge cette fois sur les réelles moti­va­tions du numéro 1 mondial alors qu’il a déjà tout gagné.

« Novak Djokovic n’est pas seul (à congé­dier son entraî­neur), il a toujours un entou­rage, mais il n’a plus le « head master », celui avec une person­na­lité suffi­sam­ment forte pour lui amener un plus. C’est le rôle du coach de te pousser à aller cher­cher les 5 ou 10 % qu’il faut donner, au lieu d’être dans le confort. Quand tu arrives en fin de carrière, il y a une espèce d’ac­cé­lé­ra­teur qui peut te faire lâcher sur certaines choses. À 25 ans, si tu as fait un mauvais choix, tu as le temps de recti­fier. À 37, chaque moment est précieux et ta percep­tion est diffé­rente. Est‐ce que c’est un simple épisode de carrière ou une forme de décro­chage, parce qu’il est humain et qu’il a moins cette exigence quoti­dienne néces­saire à son niveau de numéro 1 ou de vain­queur de Grand Chelem ? Je n’ai pas la réponse, mais je m’interroge. »