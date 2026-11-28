Préservé lors du quart de finale de la Coupe Davis face à l’Autriche, Carlos Alcaraz a cette fois bien été aligné par son capitaine, David Ferrer, pour affronter la Grande‐Bretagne dans le dernier carré.
Quelques minutes après la solide victoire de son compatriote, Rafael Jodar, face à Cameron Norrie (6−2, 7–5 en 1h30), le récent vainqueur du Masters s’est presque baladé face au numéro 1 britannique, Arthur Fery : 6–2, 6–1, après seulement 1h10 de jeu. Impressionnant dans tous les compartiments du jeu (seulement 9 points perdus sur 27 derrière son service) et même indécent de supériorité par moments, Carlitos semble intouchable sur cette fin de saison 2026.
L’Espagne se qualifie donc pour sa deuxième finale consécutive en Coupe Davis, un an après sa défaite face à l’Italie, qu’elle retrouvera ce dimanche pour une belle revanche. Et au vu du niveau de jeu affiché par Jodar et Alcaraz, deux membres du Top 10 mondial, les Italiens, qui évoluent à domicile à Bologne, vont vraiment devoir sortir le grand jeu pour réaliser un incroyable quadruplé.
Publié le samedi 28 novembre 2026 à 15:29