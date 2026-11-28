Préservé lors du quart de finale de la Coupe Davis face à l’Autriche, Carlos Alcaraz a cette fois bien été aligné par son capi­taine, David Ferrer, pour affronter la Grande‐Bretagne dans le dernier carré.

Quelques minutes après la solide victoire de son compa­triote, Rafael Jodar, face à Cameron Norrie (6−2, 7–5 en 1h30), le récent vain­queur du Masters s’est presque baladé face au numéro 1 britan­nique, Arthur Fery : 6–2, 6–1, après seule­ment 1h10 de jeu. Impressionnant dans tous les compar­ti­ments du jeu (seule­ment 9 points perdus sur 27 derrière son service) et même indé­cent de supé­rio­rité par moments, Carlitos semble intou­chable sur cette fin de saison 2026.

L’Espagne se qualifie donc pour sa deuxième finale consé­cu­tive en Coupe Davis, un an après sa défaite face à l’Italie, qu’elle retrou­vera ce dimanche pour une belle revanche. Et au vu du niveau de jeu affiché par Jodar et Alcaraz, deux membres du Top 10 mondial, les Italiens, qui évoluent à domi­cile à Bologne, vont vrai­ment devoir sortir le grand jeu pour réaliser un incroyable quadruplé.