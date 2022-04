« Nous ne sommes pas sûrs que la terre battue soit la meilleure surface pour Carlos », s’in­ter­ro­geait tout récem­ment l’en­traî­neur d’Alcaraz, Juan Carlos Ferrero.

Alors que préfère le prin­cipal inté­ressé, la terre battue ou le dur ? La réponse attendue et la plus logique aurait été l’ocre, même si le jeune espa­gnol a montré qu’il pouvait évoluer à un niveau incroyable sur dur. Mais fina­le­ment, « Carlito » n’a pas réussi à trancher.

« Je peux seule­ment dire que j’ai deux titres sur terre battue (Umag et Rio) et un sur dur (Indian Wells). Je me sens très à l’aise sur les deux surfaces, cela ne me dérange pas de jouer sur la terre battue ou sur le dur », a avoué le 11e mondial, qui sera scruté de près à Monte‐Carlo dans quelques jours (du 10 au 17 avril).