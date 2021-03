Après un début de car­rière sur le cir­cuit ATP en demi‐teinte, c’est peu dire qu’Alexei Popyrin a sur­pris son monde en rem­por­tant avec brio son pre­mier titre ATP à Singapour, sur­pas­sant Marin Cilic en demi‐finale puis Alexander Bublik en finale. Une per­for­mance fon­da­trice pour l’Australien, pen­sion­naire de l’a­ca­dé­mie Mouratoglou, qui entre­voit désor­mais son ave­nir avec plus d’ambition.

« J’ai tou­jours pen­sé que je pou­vais être là‐haut, que je pou­vais riva­li­ser avec les plus grands – les top 20, top 10. J’ai tou­jours eu cette croyance et je pense que sans cette croyance, je ne serais pas là où je suis en ce moment, rem­por­tant un tour­noi ATP. Il reste encore beau­coup de tra­vail à faire. Je le sais avec cer­ti­tude et mon équipe le sait. Et nous allons faire ce tra­vail achar­né, mais c’est un bon début. J’espère que je pour­rai miser sur ce résul­tat et j’es­père que je pour­rai conti­nuer comme ça cette année. Ce serait bien. C’est une bonne sen­sa­tion, mais je vise beau­coup plus grand », a‑t‐il décla­ré à Tennis Australia.