Vasek Pospisil est avec Novak Djokovic à l’origine de la création de la PTPA, une nouvelle association pour les joueurs. Dans une interview accordée à Tennis Majors, le Canadien a assuré que les joueuses n’étaient pas négligées.

« Avec Novak, il n’y a aucune raison pour que nous changions soudainement d’avis dans 12 mois sur l’importance du tennis féminin ou sur le poids qu’il devrait avoir à la table des négociations. Le premier jour, je disais à Sloane Stephens que nous faisions cela, et que nous les impliquerions », s’est justifié Pospisil.

« La plus grande idée fausse est que ce groupe serait préjudiciable au sport et à la vision que l’ATP tente de réaliser, cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Même si les dirigeants de l’ATP réalisaient leur vision, les joueurs auraient encore besoin d’une sorte de représentation pour se faire entendre un peu plus. Le circuit peut se dérouler tel qu’il se déroule actuellement, mais au sein de l’ATP, nous n’avons aucune protection, alors que nous l’aurons avec notre association« , a précisé le Canadien, toujours à Tennis Majors.