Le Canadien a-t-il eu dans sa famille un syndicaliste ? C’est la question que l’on peut se poser tant il est investi à chaque fois qu’il s’agit de défendre les intérêts des joueurs.

Et c’est une bonne chose surtout sur le circuit où finalement chacun pense souvent à sa pomme.

Nous n’avons donc pas été vraiment étonné d’apprendre de la bouche de Diego Schwartzman que Vasek était le joueur à l’origine du groupe WhatsApp créé pour le sujet du coronavirus et qu’en plus c’était aussi lui le plus actif.