Créateur et représentant de la PTPA avec Novak Djokovic, le Canadien Vasek Pospisil a donné une interview à Tennis.com dans laquelle il persiste et signe sur cette nouvelle association de joueurs : « Le but de la PTPA est strictement d’organiser et d’unir les joueurs, et d’être représenté de manière appropriée là où nous avons vraiment la capacité d’influencer les décisions importantes qui sont prises et qui affectent nos revenus. Pourquoi avons-nous tous ces problèmes avec les joueurs ? Il y en a beaucoup qui se plaignent constamment de la façon dont les choses fonctionnent, du partage des revenus à la représentation. Tout. Quand j’ai rejoint le Conseil, j’ai réalisé que c’était un système complètement cassé », a expliqué le « lieutenant » de Djokovic qui est plus que jamais engagé dans cette association et pour une représentations plus forte des joueurs.