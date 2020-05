Roger Federer avait reçu de nombreuses louanges après avoir soumis l’idée d’une fusion entre l’ATP et WTA. Nick Kyrgios, lui, n’a pas approuvé cette idée et il l’avait dit dans un tweet : « Nous ne devrions pas fusionner. »

Lors de son passage dans l’émission « Tennis In Depth » sur TSN, Vasek Pospisil, membre du conseil des joueurs, a voulu remettre à sa place l’Australien : « Nick n’est pas en mesure d’exprimer son avis sur la question. Beaucoup de joueurs parlent sans avoir d’informations, juste parce qu’ils ont envie de dire quelque chose. Je pense que cela pourrait être le cas de Nick. Pour être honnête, il n’est pas en mesure de donner une opinion alors qu’il en entend parler pour la première fois. Une fois de plus, cela fait parler et il y a beaucoup de questions valables qui doivent être posées et auxquelles il faut répondre, ce que j’ai fait. Il y a des gars comme ça et je n’aurai aucun problème à lui dire en face. »