Vasek Pospisil a accordé une interview au site Tennis Majors où il défend bien sûr son association fondée avec Novak Djokovic. Comme à son habitude, il est aussi assez critique au sujet du comportement de Rafael Nadal et Roger Federer : « Je pense qu’il y a une mauvaise interprétation de ce que nous essayons de faire et j’ai l’impression que c’est le principal contre-argument qui est mis en avant. Donc si vous enlevez cela, il n’y a soudainement aucun contre-argument qui ait du sens. J’aimerais pouvoir parler à Roger Federer et Rafael Nadal mais encore faut-il qu’ils le souhaitent. Rafael Nadal est un super joueur qui s’exprime librement et facilement, donc je suis optimiste sur l’idée qu’au moins un des deux nous rejoindra. Même si Roger Federer et Rafael Nadal sont forcément importants, ils ne représentent quand même pas à eux tous seuls le tennis. »