Co‐fondateur de la PTPA avec Novak Djokovic dans le but de changer le système et de protéger finan­ciè­re­ment les joueurs les moins bien classés, le Canadien Vasek Pospisil a donné une inter­view au quoti­dien austra­lien The Age dans lequel il revient sur un sujet qui préoc­cupe de plus en plus de joueurs : la redis­tri­bu­tion des gains. Il s’ap­puie notam­ment sur les ligues fermés comme la NBA où les joueurs perçoivent près de la moitié des revenus alors que les joueurs de tennis ne reçoivent même pas 20%.

« Le gâteau est énorme, mais ce que nous obte­nons est petit. Il n’y a pas d’autre moyen pour les joueurs que d’avoir une repré­sen­ta­tion indé­pen­dante. Nous sommes confrontés à un système énorme. Si vous n’êtes pas dans le top 100 du clas­se­ment, vous ne gagnez prati­que­ment pas d’argent. »