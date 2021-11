Il y a un peu plus d’un an après l’arrêt du circuit à cause de la pandémie, Novak Djokovic et Vasek Pospisil créaient la PTPA, l’Association des joueurs de tennis. Si le but n’est pas de remplacer l’ATP mais bien d’aider les joueurs en les écou­tant et en ayant le plus d’im­pact possible sur les prises de déci­sions, cette initia­tive a été mal perçu par l’ins­tance historique.

La PTPA compte de plus en plus de membres mais peine à tota­le­ment s’im­poser. Le Canadien, co‐fondateur, a lancé un tacle à l’ATP au cours d’un podcast Behind the Racket.

« C’est un défi. Il n’y a aucun doute là‐dessus et nous ne devons pas le cacher ou mentir. C’est quelque chose que nous avons commencé avec Novak et il a très peu de temps libre. Ce qui a pris le plus de temps a été de faire venir les cadres parce que il faut quel­qu’un au sein de l’or­ga­ni­sa­tion, qui ait une connais­sance appro­fondie de l’in­dus­trie de ce sport. Pour être honnête, les choses que l’ATP a dites sur notre PTPA Djokovic ne sont que des mensonges, un fait qui montre à quel point ils ont peur que les joueurs commencent à avoir leur mot à dire dans un sport qui est actuel­le­ment mono­po­lisé. »