385ème à l’ATP, Lucas Pouille était venu encou­rager son pote Gilles Simon à Bercy. A la fin du match, il a été inter­rogé sur son actua­lité, le Nordiste a fait quelques révé­la­tions tout en expli­quant le bel objectif qu’il s’était fixé.

« Ce matin j’ai pu taper la balle, cela faisait six mois que cela ne s’était pas produit, c’est donc une bonne nouvelle. Je suis passé par des périodes diffi­ciles, pas de dépres­sion, mais de démo­ra­li­sa­tion. Car il fallait accepter encore une période dite de retour après une bles­sure. Je vais main­te­nant attendre que la période des six mois se termine pour pouvoir par la suite utiliser mon clas­se­ment protégé car j’ai un objectif en tête c’est de parti­ciper aux Jeux Olympiques. C’est dans un an et demi et je sais que pour être sélec­tionné je devrai être dans le Top 50″