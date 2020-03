A l’instar de Daniil Medvedev qui avait trouvé une maison avec un court de tennis pour s’entraîner avec son coach Gilles Cervara, Lucas Pouille a eu le même flair. Interrogé par France Info, le Nordiste explique qu’il a loué une maison avec un court de tennis du côté de Valbonne, dans les Alpes-Maritimes. Le protégé d’Amélie Mauresmo a également invité son meilleur ami, Grégoire Barrère (95e) pour être à ses côtés et s’entraîner. « Je me suis dit que si on était confinés autant que ce soit dans les meilleures conditions. Alors, avant que le président de la République n’annonce le confinement, on a cherché une maison et me voilà dans le sud depuis mardi, détaille le natif de Grande-Synthe. Les entraînements se passent bien. C’est surtout de l’entretien. On tape la balle, on regarde les sensations, on fait du physique. Le but c’est de ne pas tout perdre pour être prêt quand il faudra reprendre l’entraînement intensif, parce que ce confinement risque d’être long.«