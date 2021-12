Lors de sa venue à l’Open de Caen, Lucas Pouille a donné une inter­view à nos confrères d’Ouest France.

Cet entre­tien théma­tique inti­tulé rose ou pas rose permet de comprendre avec préci­sion où en est le Nordiste dont la trajec­toire est assez chao­tique depuis plus de deux ans.

Le concer­nant, il y a deux avis qui circulent. Ceux qui pensent que le retour est tota­le­ment impos­sible dans le top 30, et les autres qui veulent encore y croire.

Le joueur lui a visi­ble­ment encore envie : « J’ai connu une très longue période loin des courts, d’oc­tobre 2019 à janvier 2021. Il faut savoir accepter d’être à l’arrêt. Forcément, on passe par des moments de doutes. J’ai dû attendre un an et demi avant de retrouver mes sensa­tions au service, mais je n’ai jamais eu envie de lâcher. Depuis quelques mois, je commence à entre­voir le bout du tunnel »

On rappelle que Lucas Pouille sera à l’Open d’Australie puisque dans le cadre des échanges avec l’Australie, la FFT l’a désigné pour la wild card au « détri­ment » de Jo‐Wilfried Tsonga.