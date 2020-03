Dans son édition de ce jour, le quotidien L’Equipe consacre une double page sur la vie en confinement de Lucas Pouille. Une vie où le Français parle de privilège puisqu’il est dans une maison avec un court de tennis, avec des amis et notamment le joueur Grégoire Barrère. Si on apprend que le Nordiste ne veut pas forcer tous les jours mais s’entretient pour être prêt au moment où le circuit reprendra, il explique aussi qu’il a un regret concernant sa reprise lors du Challenger d’Indian Wells juste avant l’annonce de la suspension : « Si je n’avais pas joué ce match en Challenger, j’aurais gardé mon classement protégé. J’ai hésité longtemps pour savoir si j’attendais pour avoir un classement protégé ou si je reprenais. Puis je me suis dit allez, tu as envie de jouer. Cela fait cinq mois que je n’avais pas joué. »