Passé tout proche d’une victoire avec son club Loon‐Plage aux cham­pion­nats de France Interclubs pro A (défait 4–2 en finale par le Stade Toulousain), Lucas Pouille, qui devrait rece­voir une invi­ta­tion offi­cielle pour l’Open d’Australie, s’est exprimé pour nos collègues de Tennis Actu.

« Que j’ai la wild‐card ou que je ne l’ai pas, dans tous les cas j’al­lais me préparer au mieux parce que l’Australie n’est pas la fina­lité. C’est surtout être le plus prêt possible pour revenir là où j’ai envie d’être. Et voilà ça passe par des semaines de boulot comme on a fait là et dans la constance. Je me sens très bien. Il reste encore plusieurs semaines et c’est que bon signe pour la suite. J’espère que du bonheur et surtout pas de bles­sures. Ça me mettrait un gros coup derrière la tête. Pour l’ins­tant je suis en bonne santé et je fais tout pour le rester. Si je suis en bonne santé et que j’ar­rive à garder cette envie que je montre sur le court, dans ce cas là je suis sûr qu’il y a de belles choses qui vont se passer. »