Vainqueur de Richie au 1er tour des quali­fi­ca­tions du tournoi d’Estoril, Lucas Pouille a tenu à rendre hommage.

« Je pense que les gens ne se rendent pas compte du cham­pion que c’est, de la carrière qu’il a eu. Un nombre incroyable de matchs gagnés en ATP, quasi 20 ans d’affilée dans le top 100… C’est des chiffres hallu­ci­nants. Un super talent. Epuis au‐delà de ça, c’est un mec en or, c’est un ami, un mec que j’adore. Quand il partira ça me fera mal, comme quand Jo et Gilles sont partis… Profitons de les voir, parce que les gens ne se rendent pas compte de la chance qu’on a eu de les voir ces 20 dernières années »