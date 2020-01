Comme pressenti, Lucas Pouille a décidé de renoncer à l’Open Sud de France (3 au 9 février) où il devait effectuer son retour à la compétition ainsi qu’à l’ATP 500 de Rotterdam (10 au 16 février). Le Nordiste est absent du circuit depuis octobre en raison d’une blessure au coude. Le protégé d’Amélie Mauresmo préfère « prendre tout le temps nécessaire afin de revenir en étant à 100 % et sans ressentir de douleur » comme il l’a expliqué sur son compte Twitter.

Ce lundi, lors de sa présentation au Coq Sportif, le Tricolore nous avait confié : « Je ne veux pas me mettre un quelconque objectif et me dire que le 3 février je suis sûr de faire mon premier match, car si je n’y arrive pas, alors ce sera un coup d’arrêt. On prend le temps et s’il faut décaler d’une semaine, on le fera pour revenir quand tout sera terminé. »