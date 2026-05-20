L’annonce du forfait de Carlos Alcaraz pour le Queen’s et Wimbledon pose question.

D’autres joueurs stars, avant l’Espagnol, ont déjà eu cette bles­sure. On ne peut pas dire que cela n’a pas affecté leur carrière.

On pense notam­ment à Juan Martin Del Potro et aussi à Dominic Thiem.

Le poignet est une arti­cu­la­tion parti­cu­liè­re­ment impor­tante dans le tennis et pour sa bles­sure qui est connue il n’y a pas de remèdes miracles.

Si l’on parle effec­ti­ve­ment de repos et de temps, on peut aussi logi­que­ment se faire du souci pour le génie espa­gnol quand on se souvient du parcours du combat­tant mené par Del Potro et Thiem.

D’ailleurs si Del Potro a pu revenir à un certain niveau il n’a jamais eu le même rende­ment contraint sur son revers d’épar­gner son poignet en utili­sant le slice.

Pour l’Autrichien, cela a été encore plus dur car cette bles­sure a mis fin à sa vraie carrière de joueur du top niveau.

Tout est donc possible pour Carlos Alcaraz, et même si on ose pas y penser, le pire est aussi possible…