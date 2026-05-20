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Pour Carlos Alcaraz, le pire est malheu­reu­se­ment possible…

Par
Jean Muller
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L’annonce du forfait de Carlos Alcaraz pour le Queen’s et Wimbledon pose question. 

D’autres joueurs stars, avant l’Espagnol, ont déjà eu cette bles­sure. On ne peut pas dire que cela n’a pas affecté leur carrière. 

On pense notam­ment à Juan Martin Del Potro et aussi à Dominic Thiem. 

Le poignet est une arti­cu­la­tion parti­cu­liè­re­ment impor­tante dans le tennis et pour sa bles­sure qui est connue il n’y a pas de remèdes miracles.

Si l’on parle effec­ti­ve­ment de repos et de temps, on peut aussi logi­que­ment se faire du souci pour le génie espa­gnol quand on se souvient du parcours du combat­tant mené par Del Potro et Thiem. 

D’ailleurs si Del Potro a pu revenir à un certain niveau il n’a jamais eu le même rende­ment contraint sur son revers d’épar­gner son poignet en utili­sant le slice. 

Pour l’Autrichien, cela a été encore plus dur car cette bles­sure a mis fin à sa vraie carrière de joueur du top niveau. 

Tout est donc possible pour Carlos Alcaraz, et même si on ose pas y penser, le pire est aussi possible…

Publié le mercredi 20 mai 2026 à 11:49

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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