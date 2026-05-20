L’annonce du forfait de Carlos Alcaraz pour le Queen’s et Wimbledon pose question.
D’autres joueurs stars, avant l’Espagnol, ont déjà eu cette blessure. On ne peut pas dire que cela n’a pas affecté leur carrière.
On pense notamment à Juan Martin Del Potro et aussi à Dominic Thiem.
Le poignet est une articulation particulièrement importante dans le tennis et pour sa blessure qui est connue il n’y a pas de remèdes miracles.
Si l’on parle effectivement de repos et de temps, on peut aussi logiquement se faire du souci pour le génie espagnol quand on se souvient du parcours du combattant mené par Del Potro et Thiem.
D’ailleurs si Del Potro a pu revenir à un certain niveau il n’a jamais eu le même rendement contraint sur son revers d’épargner son poignet en utilisant le slice.
Pour l’Autrichien, cela a été encore plus dur car cette blessure a mis fin à sa vraie carrière de joueur du top niveau.
Tout est donc possible pour Carlos Alcaraz, et même si on ose pas y penser, le pire est aussi possible…
Publié le mercredi 20 mai 2026 à 11:49