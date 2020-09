Une fois de plus, Grigor Dimitrov a démontré les limites de son jeu. Plus les années défilent et plus le Bulgare passe finalement à côté d’une vraie carrière. Hier, face à Shapovalov c’est une fois de plus son attentisme et son manque d’audace qui ne lui ont pas permis de passer devant.

En conférence de presse, Grigor voulait cependant trouver une autre explication à cette défaite en pointant une évolution du tennis qui n’existait pas quand il est arrivé sur le circuit. : « Quand j’avais 19, 20 ou 21 ans, j’étais un gamin maigre et mon physique était loin d’être au niveau pour rivaliser avec les « grands ». Maintenant, vous avez tous ces gars-là, ils ont 19, 20, 21 ans, ils sont déjà si bien développés, affûtés que cela leur permet de maintenir un niveau élevé dès la première balle jusqu’à la dernière »