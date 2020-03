Ancien numéro 1 mondial, Juan Carlos Ferrero entraîne désormais le jeune prodige espagnol Carlos Alcaraz et possède une académie dans son pays. L’Espagnol s’est confié à tennishead où il est interrogé sur le record de titres en Grand Chelem. Le vainqueur de Roland-Garros 2003 est clair, Novak Djokovic sera le recordman : « Je pense vraiment que les deux – Rafael Nadal et Novak Djokovic – ont la possibilité de l’atteindre (le record des 20 titres de Roger Federer). Mais en raison de son âge et des surfaces des tournois du Grand Chelem, je pense que Novak en gagnera le plus.«

Le natif d’Ontinyent poursuit en confiant que pour lui le Big 3 allait encore dominer le circuit : « Les jeunes joueurs se rapprochent de plus en plus du niveau du Big 3 mais Federer, Nadal et Djokovic continueront à faire de belles choses pendant quelques années encore. »