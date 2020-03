Andrea Gaudenzi, nouveau patron de l’ATP, a publié un communiqué de presse pour réagir à l’annonce de l’annulation du tournoi d’Indian Wells. L’Italien emploie le terme de « statu quo » sur le calendrier pour éviter différentes rumeurs. Du moins pour l’instant. « Bien que nous regrettions que le tournoi d’Indian Wells n’ait pas lieu, le calendrier de l’ATP, au-delà d’Indian Wells, reste le même, a expliqué le nouveau boss du circuit mondial. Nous continuons de surveiller la situation au quotidien en travaillant étroitement avec nos joueurs et les membres des tournois. Nous comprenons que les décisions doivent être prises par les autorités locales de santé publique. Nous nous engageons à explorer toutes les options pour le fonctionnement des tournois à venir car la santé et la sécurité de nos joueurs et des différentes parties prenantes restent notre priorité absolue. »

Quelques heures après Indian Wells, Miami a annoncé le maintien de son tournoi aux dates prévues (23 mars au 5 avril). Néanmoins, depuis le début de la crise du coronavirus, la situation peut changer du jour au lendemain. Le Masters 1000 de Monte-Carlo (12 au 19 avril), situé à deux pas de l’Italie qui a été placée en confinement, est dans toutes les têtes. La présentation du tournoi, prévue le 19 mars à Paris, permettra d’en savoir plus sur le déroulement de l’édition 2020.