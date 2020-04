Dans des propos rapportés par puntodebreak, Thanasi Kokkinakis estime que Novak Djokovic pourrait être le perdant de cette coupure forcée en raison de la crise sanitaire du coronavirus : « Il (Federer) allait prendre ce repos et laisser son corps se reposer et se renforcer. Donc ça ralentit un peu les choses mais ça l’aide aussi. Je ne sais pas comment sont les genoux de Rafael Nadal, mais je pense que celui qui peut le plus souffrir de cet arrêt est Djokovic. » Réponse lorsque le circuit reprendra…