Alors que Jannik Sinner et Novak Djokovic ont décidé de déclarer forfait pour le Masters 1000 de Montréal prévu du 2 au 13 août, deux forfaits de poids qui s’ajoute à celui déjà prévu de Carlos Alcaraz, blessé et absent depuis le 15 avril dernier, l’organisation québécoise est dans tous ses états.
Et après le communiqué plutôt épicé de la fédération canadienne de tennis, pointant du doigt une fréquence trop importante de forfaits de dernière minute, notre confrère José Moron a décidé d’en rajouter une couche.
Hoy se ha conocido que Sinner y Djokovic NO estarán en el M1000 de Canadá.— José Morón (@jmgmoron) July 25, 2026
Sus bajas se unen a la de Alcaraz.
Es un palo terrible para el torneo. Por segundo año consecutivo, no estará ninguno de los 3.
El año pasado, el director se quejó abiertamente a la ATP ya que pagan un… pic.twitter.com/AaIR36EuTX
« On a appris aujourd’hui que Sinner et Djokovic ne participeront PAS au M1000 du Canada. Leurs forfaits s’ajoutent à celui d’Alcaraz. C’est un coup dur pour le tournoi. Pour la deuxième année consécutive, aucun des trois ne sera présent. L’année dernière, le directeur s’était ouvertement plaint auprès de l’ATP, arguant qu’ils payaient une fortune pour se retrouver sans leurs plus grandes stars. Le fait qu’Alcaraz et Sinner ne jouent pas représente une énorme perte financière pour le tournoi. D’après ce que j’ai compris, Alcaraz et Sinner s’étaient engagés à y participer en 2026. Carlos n’a pas pu venir en raison d’une blessure. On ignore la raison du forfait de Jannik, mais le directeur doit être furieux et j’imagine que sa plainte sera encore plus virulente que celle de l’année dernière. Au final, c’est ce que nous disons toujours : sans les plus grandes stars, ce n’est pas pareil. C’est pourquoi nous préconisons toujours un écosystème permettant à chacun de se reposer et d’être prêt pour tous ces tournois. Comme cela n’existe pas, voilà ce que nous avons. »
Publié le samedi 25 juillet 2026 à 14:44